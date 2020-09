Call of Duty Black Ops Cold War ed il multiplayer: addio agli specialisti, nuova modalità a 40 giocatori e altro (Di mercoledì 9 settembre 2020) Activision ha rivelato il multiplayer di Call of Duty: Black Ops Cold War, confermando una serie di modifiche chiave rispetto a Black Ops 4 e Modern Warfare pubblicato lo scorso anno.Il momento clou è la decisione di abbandonare gli specialisti che si sono rivelati così divisivi in ​​Black Ops 4. Gli specialisti erano personaggi soldato unici con abilità e tratti speciali, che alcuni giocatori hanno finito per odiare a causa dell'impatto che le loro abilità potevano avere sul campo di battaglia.Black Ops Cold War utilizza il modello degli operatori visto in Modern Warfare di Infinity Ward. Questi soldati non hanno abilità ... Leggi su eurogamer

