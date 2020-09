Calendario Serie B 2020/2021: ecco la prima giornata (Di mercoledì 9 settembre 2020) Calendario Serie B 2020/2021: è stato sorteggiato il Calendario del campionato cadetto. ecco la prima giornata Nella splendida cornice della Piazza dei Miracoli a Pisa, è stato sorteggiato il Calendario di Serie B 2020/2021. La prima giornata vedrà scontrarsi Monza-Spal, Frosinone-Empoli e Lecce-Pordenone. ecco nel dettaglio le prime due giornate del campionato cadetto, si parte il 26 settembre. 1ª giornata Brescia-Ascoli Cosenza-Virtus Entella Cremonese-Cittadella Frosinone-Empoli Lecce-Pordenone Monza-SPAL Pescara-Chievo Verona Reggiana-Pisa Salernitana-Reggina Venezia-Vicenza 2ª ... Leggi su calcionews24

La prima trasferta stagionale sarà sul campo del Chievoverona. La terza sfida sarà ancora all'Arechi, stavolta contro il Pisa che, come i granata, ha perso i playoff praticamente all'ultimo minuto del ...