Caldoro scatenato attacca la magistratura: “Violenza inaudita, un terremoto” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il candidato presidente della coalizione di centrodestra alle elezioni regionali della Campania, Stefano Caldoro, sferra un attacco senza precedenti alla magistratura. Parole fortissime, quelle di Caldoro, destinate a far rumore e sollevare polemiche. “Non c’è dubbio”, afferma Caldoro in un’intervista rilasciata ad Alessandro Iovino per Real Inside Magazine, “che la magistratura ha compiuto un’azione di una violenza inaudita nei confronti di Forza Italia e di gran parte del suo gruppo dirigente. Non discuto le motivazioni ma è evidente che quando qualche settimana prima di presentare le liste il gruppo dirigente di Forza Italia viene terremotato da inchieste giudiziarie con ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Caldoro scatenato Caldoro scatenato attacca la magistratura: “Violenza inaudita, un terremoto” anteprima24.it Ma quale tracollo. Sulla Campania la Lega chiede i danni

Politica - Staccato addirittura di oltre 20 punti il candidato del centrodestra Vincenzo Caldoro. Ma l'ira della Lega si scatenata perch il sondaggio d la Lega addirittura al 3% ...

Politica - Staccato addirittura di oltre 20 punti il candidato del centrodestra Vincenzo Caldoro. Ma l'ira della Lega si scatenata perch il sondaggio d la Lega addirittura al 3% ...