Caldoro insulta De Luca: “Cazzaro, presidente più contagiato d’Italia” (VIDEO) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Otto giorni fa l’attuale presidente della Regione ha dichiarato al mondo che in otto giorni l’emergenza sarebbe finita. Gli otto giorni sono passati e l’emergenza aumenta, l’altro ieri primi in Italia per contagi. De Luca è il presidente più contagiato d’Italia”. È quanto detto da Stefano Caldoro, candidato presidente alle Regionali in Campania per il centrodestra, riferendosi al Governatore uscente. “Il suo amico De Laurentiis – prosegue Caldoro – lo definirebbe un vero cazzaro. Io lo definisco un politico che dice bugie, menzogne, ed è gravissimo”. Di seguito il VIDEO delle dichiarazioni. L'articolo Caldoro ... Leggi su anteprima24

