Calciomercato serie B ultime news LIVE: Pescara su due giovani della Juve (Di mercoledì 9 settembre 2020) Calciomercato serie B LIVE: segui le ultime news di mercato della seconda serie, con le migliori trattative di mercato La nuova stagione di serie B sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di serie B, con le ultime news del campionato cadetto. Mercoledì 9 settembre 11.00 Bruno Bertinato lascia il Venezia e passa al Lecco – Il difensore arriva in prestito 09.00 Pescara su Del Favero e Portanova – Il portiere classe ’98 e la mezz’ala potrebbero arrivare in prestito Martedì 8 settembre 11.40 Samp in pole per Semper – Il portiere piace ai blucerchiati. A riportarlo è L’Arena. 09.15 ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : #Milan, finalmente sbarca #Tonali. Visite mediche tra stasera e domani, poi la firma - Gazzetta_it : #calciomercato @Inter: tutto pronto per #Vidal, oggi l'addio al #Barça. E #Handanovic rinnova - Gazzetta_it : Il piano dell’Inter: #Lautaro al raddoppio con 6 milioni. Ma senza clausola #calciomercato @Inter - Gazzetta_it : #Koulibaly libera tutti: aspettando #Veretout, il #Napoli ora punta #Nandez #calciomercato - SCalciomercato : ?? Ha esordito con il @CagliariCalcio in Serie A la scorsa stagione, ora Luca #Gagliano ???? lascia i rossoblu ma non… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato serie Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta live Sky Sport Calciomercato Roma, Smalling ci siamo: Genoa e Cagliari aiutano Fonseca

Inoltre, potrebbero esserci ulteriori novità per quanto riguarda il fronte uscite in quanto un club di Serie A starebbe pensando a Karsdorp ... scatenato sul mercato in entrata. LEGGI ANCHE: ...

Calciomercato, duello Juventus-Inter in Serie A | Marotta cala il jolly

La Juventus pensa al calciomercato in entrata ma deve tenere d'occhio anche le possibili offerte in arrivo per Dybala. Proposto un big! Sono ore ...

Inoltre, potrebbero esserci ulteriori novità per quanto riguarda il fronte uscite in quanto un club di Serie A starebbe pensando a Karsdorp ... scatenato sul mercato in entrata. LEGGI ANCHE: ...La Juventus pensa al calciomercato in entrata ma deve tenere d'occhio anche le possibili offerte in arrivo per Dybala. Proposto un big! Sono ore ...