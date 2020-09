Calciomercato Napoli, parla l’avvocato di Kalidou Koulibaly: “Sarei contento se restasse” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli è intervenuto nelle ultime ore Fulvio Marrucco, agente ed avvocato di Kalidou Koulibaly. “Nessuno conosce il prezzo di Kalidou, sicuramente in generale c’è stato nel post-Covid una diminuzione dei prezzi. E’ una trattativa che è in piedi, ma il mercato è qualcosa di dinamico, quello che è sicuro la sera la mattina seguente può cambiare. Se De Laurentiis otterrà un determinato prezzo allora sarà ceduto, in caso contrario il calciatore resterà a Napoli. Da amico del calciatore e tifoso del Napoli ne sarei contento. Nell’ultimo anno sono successe cose impensabili e improbabili, prima il Covid e poi e la non qualificazione in Champions del ... Leggi su calciomercato.napoli

