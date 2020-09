Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli insiste per Jordan Veretout: la Roma vuole 40 milioni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il centrocampo del Napoli è ancora in fase di definizione. Il nuovo nome delle ultime ore è quello di Nahitan Nandez, ma in cima alla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli resta Jordan Veretout, già cercato un anno fa. Molto interessante anche il valzer di attaccanti, con Arkadiusz Milik ed Edin Dzeko protagonisti. Resta complicato anche l’accelerare i tempi per il centrocampista francese. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ La Gazzetta dello Sport ha provato a fare il punto della situazione. “Sistemare il centrocampo è una priorità per Gattuso. Per capitalizzare al massimo la potenza ... Leggi su calciomercato.napoli

Sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli è intervenuto nelle ultime ore Fulvio Marrucco, agente ed avvocato di Kalidou Koulibaly. “Nessuno conosce il prezzo di Kalidou, sicuramente in generale c’è stato ne ...

Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli insiste per Jordan Veretout: la Roma vuole 40 milioni

La Gazzetta dello Sport ha provato a fare il punto della situazione. “Sistemare il centrocampo è una priorità per Gattuso. Per capitalizzare al massimo la potenza offensiva, dovrà per forza di cose ri ...

