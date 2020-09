Calciomercato Milan, ora è ufficiale: Tonali è un nuovo calciatore rossonero. Le parole di Gazidis e Maldini (Di mercoledì 9 settembre 2020) Adesso è ufficiale: Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Milan.Dopo le visite mediche di rito al quale si è sottoposto questa mattina il giovane centrocampista classe 2000 presso la clinica La Madonnina, ottenendo l'idoneità sportiva, il calciatore originario di Lodi ha firmato il contratto che lo legherà al club rossonero. Di seguito, il comunicato in questione.“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del centrocampista Sandro Tonali dal Brescia Calcio. Il calciatore indosserà la maglia numero 8”.Gazidis - “Siamo felicissimi di accogliere Sandro ... Leggi su mediagol

DiMarzio : #Milan, per il ruolo di vice @gigiodonna1 arriva #Tatarusanu ex @acffiorentina #calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Milan, il secondo portiere sarà #Tatarusanu: i dettagli - SkySport : Tatarusanu al Milan: il secondo portiere somiglia a Dybala - tony62550278 : RT @cmdotcom: La numero 8, il sogno di un bambino, uno di famiglia: #Tonali al #Milan, tifosi scatenati! FOTO - Nmrpm_0 : RT @DiMarzio: #Tonali è un nuovo giocatore del #Milan: l'annuncio ufficiale -

Il Milan, in un comunicato, annuncia l'arrivo dal Brescia a titolo temporaneo con diritto di riscatto di Sandro Tonali in rossonero. Il centrocampista indosserà la maglia numero 8. «È uno dei giovani ...Sandro Tonali è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista classe 2000, ex Brescia, ha firmato un contratto quinquennale con i rossoneri. Ecco il comunicato del club: "AC Milan è li ...