Calciomercato, le notizie di oggi – Manovre importanti al Milan, l’intrigo Juve e il ritorno di Borja Valero (Di mercoledì 9 settembre 2020) Calciomercato, le notizie di oggi – Doccia fredda in casa Roma per il gravissimo infortunio di Zaniolo in occasione della partita di Nations League dell’Italia contro l’Olanda. Si tratta del secondo problema serio a distanza di pochi mesi, il talento italiano si è rotto il crociato: dovrà stare fermo 6 mesi e quindi salterà gran parte della prossima stagione. L’obiettivo è rientrare per la parte finale ed essere protagonista all’Europeo con l’Italia. Nel frattempo cambiano inevitabilmente le strategie anche sul mercato della Roma. E di conseguenza riguarda anche la Juventus. Sembra infatti da escludere, a questo punto, la cessione di un big come Dzeko, sarebbe troppo per i giallorossi rinunciare a due calciatori così ... Leggi su calcioweb.eu

Gazzetta_it : Conto alla rovescia per #Vidal: l'#Inter è vicina al gran colpo #Calciomercato #Barcellona - Antoniu1926 : @giosuedipalo Inizia ad inventare , malattie, violenze subite da bambino oppure notizie di calciomercato... diventerai famoso - mattiamaestri46 : @DiMarzio Gianluca, visto che non hai notizie di calciomercato,Vettel-Racing Point si fa? - pccpla : RT @junews24com: Suarez alla Juve, dalla Spagna: «Passi avanti per la chiusura col Barcellona». Le ultime - - SimoInter1908 : @gioargna Notizie di calciomercato: 0 -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato notizie Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta live Sky Sport Fiorentina, Spezia e Piatek: l’assalto al Pistolero passa dalle cessioni

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso del materiale riservato, scriveteci a redazione@footballnews24.it : provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di te ...

Coppa Italia Promozione. MasterPro – Cusn Città di Caltanissetta: pari, gol ed emozioni.

Finisce in parità 3-3 un derby molto combattuto tra MasterPro Calcio e Cusn Città di Caltanissetta. La partita era valevole per l’andata del primo turno della Coppa Italia di Promozione. Match subito ...

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso del materiale riservato, scriveteci a redazione@footballnews24.it : provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di te ...Finisce in parità 3-3 un derby molto combattuto tra MasterPro Calcio e Cusn Città di Caltanissetta. La partita era valevole per l’andata del primo turno della Coppa Italia di Promozione. Match subito ...