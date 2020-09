Calciomercato Juventus, Rugani: club interessati, la risposta bianconera (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si è tanto parlato di Calciomercato in entrata per la Juventus di Andrea Pirlo. Sono tante le piste che il direttore sportivo Fabio Paratici starebbe sondando per riempire il posto da attaccante che la partenza di Gonzalo Higuain lascerebbe vuoto. Parlando ancora di Calciomercato in uscita, un altro che sembrava destinato a salutare definitivamente i bianconeri è Daniele Rugani, difensore classe ’94. Sembrava, al passato, perché nonostante il suo profilo abbia suscitato l’interesse di molti club nazionali e internazionali, la Juventus sembrerebbe opporsi alle loro offerte per coccolare il proprio giocatore, che nella stagione 2019/2020 ha collezionato 10 presenze con la maglia bianconera. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24

