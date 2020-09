Calciomercato Juventus, di nuovo Morata: pronto lo scambio (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dopo gli acquisti che hanno rinforzato il centrocampo, ora è tempo per la Juventus di chiudere qualche affare per un buon centravanti. In questi giorni di mercato si è parlato tanto di Edin Dzeko, si è vociferato un possibile interessamento di Edinson Cavani, ma la pista più calda rimane sicuramente quella di Luis Suarez. L’operazione per portare l’attaccante uruguaiano in bianconero, però, rimane ancora bloccata: il Barcellona non vorrebbe pagare la buonuscita di 25 milioni richiesta dal giocatore, la Juve vorrebbe sveltire le pratiche con un indennizzo, ma tutto resterebbe in stallo perché sciogliere il nodo “passaporto comunitario” non è così semplice e veloce come si pensava che fosse. Per questo il DS bianconero Paratici starebbe pensando a un’alternativa per non farsi trovare ... Leggi su tuttojuve24

