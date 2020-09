Calciomercato Juventus, Bernardeschi ai saluti? Si riapre la pista (Di mercoledì 9 settembre 2020) La sessione di Calciomercato estiva più frenetica degli ultimi anni entra nel vivo, e in casa Juventus oltre ai movimenti in entrata tengono banco anche le opzioni in uscita. Risuona sempre in maniera altisonante la parola “esubero” alla Continassa, dove i giocatori che ormai sembrano a fine corso in bianconero sono più di uno. Tra questi c’è anche Federico Bernardeschi, arrivato nel 2017 a Torino dalla Fiorentina per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Nonostante una prima stagione discreta, il percorso dell’ala italiana ha vissuto molte ombre e poche luci, tanto da far perdere la speranza della tifoseria bianconera. Dopo un’altra stagione in calando la dirigenza della Juventus lo ha messo sul mercato, ma l’operazione in uscita non è mai ... Leggi su tuttojuve24

