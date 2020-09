Calciomercato Juventus, assist da Mendes: nuovo top per Paratici (Di mercoledì 9 settembre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – Il Calciomercato della Juventus potrebbe fare un salto di qualità importante, Fabio Paratici e Pavel Nedved sono a lavoro per completare la rosa a disposizione di mister Andrea Pirlo. È sulla bocca di tutti la situazione dell’attacco bianconero, ancora scevro di vere prime punte ma che sulle ali ha già avuto un ritocco con l’arrivo di Kulusevski. Il tifo juventino è impaziente di accogliere un profilo di alto livello per completare il tridente con Dybala e Ronaldo. Il nome caldo rimane quello di Luis Suarez, che sarebbe un innesto di esperienza e smisurata qualità. Ma potrebbero esserci sorprese ben più altisonanti in serbo per il mercato bianconero e il reparto offensivo potrebbe subire ulteriori modifiche. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24

forumJuventus : ?? #Calciomercato - Il Fratello e agente di Higuain è arrivato a Tornino per sistemare i dettagli che porteranno all… - DiMarzio : #Juventus, nuovi contatti per Cavani - Gazzetta_it : #Calciomercato #Juventus: #Suarez si allena, #Higuain addio - acdicerbo : RT @BombeDiVlad: ??? | ???? #Juventus, vicino l’accordo con il #Barcellona ???? per #Suarez Le cifre ???? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato… - BombeDiVlad : ??? | ???? #Juventus, vicino l’accordo con il #Barcellona ???? per #Suarez Le cifre ???? #LBDV #LeBombeDiVlad… -