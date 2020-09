Calciomercato – Inter e Verona al lavoro per Kumbulla: affare possibile per l’anno prossimo (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’Inter non molla Kumbulla dell’Hellas Verona Non è ancora uscito completamente dai radar nerazzurri Marash Kumbulla sempre seguito dal club di Viale della Liberazione. Nuovi contatti tra Inter ed Hellas Verona per il difensore albanese ci sono stati al momento della definizione del nuovo prestito di Dimarco agli scaligeri. “Le richieste del Verona sono troppo alte tuttavia per le idee di Marotta e Ausilio, che vorrebbero bloccarlo per l’estate del 2021 e lasciarlo a Verona per farlo maturare ancora. Ieri nuovo sondaggio del Lipsia, ma offerta inferiore ai 20 milioni, quindi neanche considerata dal club scaligero”. (fonte: TMW) L'articolo Calciomercato – Inter e ... Leggi su intermagazine

