Calciomercato Crotone: Riviere in Italia nelle prossime ore, poi subito le visite mediche (Di mercoledì 9 settembre 2020) Calciomercato Crotone: il club calabrese è scatenato sul mercato e nelle prossime ore ufficializzerà Emmanuel Riviere Il Crotone è letteralmente scatenato sul mercato. nelle prossime ore ufficializzerà l'ultimo colpo messo a segno: Emmanuel Riviere. L'ex Cosenza sarà in Italia nelle prossime ore e in giornata svolgerà la prima parte delle visite mediche. L'attaccante si legherà al club calabrese con un contratto biennale.

