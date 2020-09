Calciomercato Catania, il ritorno di Izco: contratto annuale (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un ritorno ai piedi dell'Etna. Mariano Izco è pronto ad una nuova avventura con la maglia del Calcio Catania. Per l'argentino, che ha già effettuato il primo allenamento a Torre del Grifo, un ... Leggi su cataniatoday

Saelvig : ????Il ritorno di @mariano13izco al @Catania è una gradita sorpresa. Protagonista esemplare, saprà dare il suo giusto… - NewSicilia : Gradito ritorno al @Catania, firma il centrocampista argentino @mariano13izco protagonista con i rossazzurri durant… - LBuconi : Mariano #Izco ha firmato un contratto annuale. Torna ufficialmente al @Catania. #calciomercato @DiMarzio - Cucciolina96251 : RT @OAccomando91: #Catania, è fatta per il ritorno di Mariano #Izco. L'argentino torna ai piedi dell'Etna dopo 6 anni. Arrivato in città, a… - OAccomando91 : #Catania, è fatta per il ritorno di Mariano #Izco. L'argentino torna ai piedi dell'Etna dopo 6 anni. Arrivato in ci… -