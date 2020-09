Calcio, svolta storica nella gestione dei diritti televisivi. La Lega Serie A costituirà una media company aperta ai fondi di private equity (Di mercoledì 9 settembre 2020) Una Lega Serie A insolitamente compatta, imprime una svolta storica nella gestione dei diritti televisivi, approvando all’unanimità la costituzione di una media company nella quale far confluire la commercializzazione dei diritti tv, con il conseguente ingresso dei fondi di private equity. L’unità di intenti da parte dei 20 club della massima Serie è sicuramente un segnale di importante su un argomento delicatissimo, su cui, fin dall’inizio hanno puntato sia l’ad Luigi De Siervo che il presidente Paolo Dal Pino. Le due cordate con le quali la Lega ... Leggi su lanotiziagiornale

