Calcio: Milan-Vicenza 5-1, primo gol rossonero di Diaz (Di mercoledì 9 settembre 2020) ANSA, - MilanO, 09 SET - Il Milan vince 5-1 l'amichevole con il Vicenza neopromosso in Serie B, nel terzo test estivo dei rossoneri giocato nel pomeriggio a Milanello sotto gli occhi di Maldini e ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : #Milan, finalmente sbarca #Tonali. Visite mediche tra stasera e domani, poi la firma - Gazzetta_it : #Tonali chiama #Gattuso: 'Posso prendere la maglia numero 8 del #Milan?' - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Milan, il vice Donnarumma sarà Tatarusanu Contratto triennale per il portiere del Lione… - GaIIiani : RT @NonEvoluto: #Milan e #Inter, svelati gli stemmi dei club su #PES2021 Al netto delle preferenze che ognuno di noi ha in tema di gioco d… - bennacerista_ : RT @NonEvoluto: #Milan e #Inter, svelati gli stemmi dei club su #PES2021 Al netto delle preferenze che ognuno di noi ha in tema di gioco d… -