Calcio: Banco Bpm e Ac Milan rinnovano accordo partnership per prossime tre stagioni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Milano, 9 set. (Adnkronos) - E' stato rinnovato per le prossime tre stagioni l'accordo di partnership tra Ac Milan e Banco Bpm, come premium partner, official bank e da quest'anno jersey sponsor (sponsor di maglia) della prima squadra femminile. A firmare il rinnovo l'amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, e Ivan Gazidis, amministratore delegato di Ac Milan. Questa collaborazione tra la banca e il club sportivo, si spiega dalle due società, incrementa tutte le attività in essere rivolte a clienti e tifosi, come i progetti dedicati ai giovani nelle Academy rossonere, inclusa la Banco Bpm Milan Cup, il torneo annuale delle Scuole Calcio ... Leggi su iltempo

