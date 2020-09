Cagliari, Gagliano rinnova per tre anni e va in prestito all'Olbia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Cagliari - Il Cagliari blinda una dei suoi talenti più puri e lo manda a fare esperienza in Gallura: Luca Gagliano , dopo il gol dello scorso luglio alla Juventus , riparte dall' Olbia in Serie C . ... Leggi su corrieredellosport

zazoomblog : Cagliari Gagliano rinnova per tre anni e va in prestito allOlbia - #Cagliari #Gagliano #rinnova #prestito - sportli26181512 : Cagliari, Gagliano rinnova per tre anni e va in prestito all'Olbia: Il giovane talento rossoblù vanta 28 reti con l… - Cagliari_1920 : UFFICIALE - Il baby Gagliano rinnova fino al 2023. E va in prestito a Olbia #cagliaricalcio - Noovyis : (Ufficiale: Cagliari, Gagliano rinnova e va in prestito all’Olbia) Playhitmusic - - sportli26181512 : Cagliari, UFFFICIALE: Gagliano rinnova e va in prestito all'Olbia: Luca Gagliano rinnova con il Cagliari fino al 20… -