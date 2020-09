Busto Arsizio: legionella, primo caso il 17 agosto (Di mercoledì 9 settembre 2020) Busto Arsizio, Varese,, 9 settembre 2020 - Ci vuole ancora tempo per risolvere quello che al momento appare un "mistero" e cioè l 'origine del contagio da legionella . Il focolaio è ormai ... Leggi su ilgiorno

fattoquotidiano : Legionella a Busto Arsizio, Gallera rassicura dopo i 16 casi e un decesso: “Sotto controllo” - Agenzia_Ansa : #Legionella: 16 casi a Busto Arsizio, 1 morto #ANSA - LaStampa : Già fatti i primi prelievi delle acque nelle abitazioni e il controllo dell’acquedotto e delle torri di raffreddame… - La_Prealpina : L’acqua naturale va a ruba - La_Prealpina : Parcheggio e polemiche -

Ultime Notizie dalla rete : Busto Arsizio

Stringe i tempi la Green Warriors Sassuolo, che, in vista dell’esordio in campionato del 20 Settembre a Busto Arsizio, intensifica il lavoro nelle ultime due settimane di preparazione. Quest’oggi le r ...BUSTO ARSIZIO – Oggi, 9 settembre, scade la dead line per la presentazione delle relazioni per l’utilizzo del “Carletto Reguzzoni”, impianto che i tifosi biancoblù chiedono a gran voce venga assegnato ...