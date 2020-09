Brinidisi, uomo sfregiato con l'acido dalla moglie: 52enne muore dopo un mese di agonia (Di mercoledì 9 settembre 2020) BRINDISI - dopo più di un mese in ospedale è morto l'uomo di 52 anni che era stato aggredito con l'acido dalla moglie, a Brindisi. La donna ha problemi psichici ed era già stata trasferita dopo l'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

nigno11 : RT @LaGazzettaWeb: Brinidisi, uomo sfregiato con l'acido dalla moglie: 52enne muore dopo un mese di agonia - LaGazzettaWeb : Brinidisi, uomo sfregiato con l'acido dalla moglie: 52enne muore dopo un mese di agonia -

Ultime Notizie dalla rete : Brinidisi uomo

BRINDISI - Dopo più di un mese in ospedale è morto l’uomo di 52 anni che era stato aggredito con l’acido dalla moglie, a Brindisi. La donna ha problemi psichici ed era già stata trasferita dopo l’acca ...Litiga in stazione con una donna e viene multato due volte, una perché era senza mascherina facciale e l’altra per ubriachezza molesta. La doppia multa è stata fatta lunedì sera, ad un 44enne di Brind ...