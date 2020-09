Brexit, verso il no deal. Progetto di legge straccia accordo con Ue (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Violiamo il diritto internazionale, ma in modo molto specifico e limitato”. Con queste parole il segretario di Stato britannico per l’Irlanda del Nord, Brandon Lewis, ha ammesso l’esistenza di una violazione in conseguenza dell’eventuale approvazione di una legge interpretativa dell’accordo di divorzio sottoscritto con l’Ue nei mesi scorsi che vede al centro la questione delicata del protocollo che impegna a garantire il mantenimento di un confine senza barriere fra Irlanda e Irlanda del Nord. Se dovesse essere approvato, l’Internal Market Bill, la cui presentazione è prevista per venerdì prossimo a Westminster, finirebbe per svuotare l’accordo tra Ue e Londra sulla Brexit sottoscritto l’anno scorso da Boris Johnson ... Leggi su quifinanza

