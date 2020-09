Brexit, scontro Uk-Ue. Johnson presenta la proposta di legge che permette di rivedere gli accordi. Von der Leyen: “I patti si rispettano” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Quando mancano meno di due mesi al 31 ottobre limite di tempo massimo individuato per arrivare a un accordo sui rapporti post-separazione tra Gran Bretagna e Unione europea, la Brexit torna a far agitare le scrivanie di Bruxelles. Come annunciato nei giorni scorsi, oggi il governo Tory guidato da Boris Johnson ha depositato in Parlamento il progetto di legge che permette al Regno di rivedere alcuni punti dell’accordo di recesso già raggiunto con l’Ue, in particolare sul protocollo a garanzia del confine aperto fra Irlanda e Irlanda del Nord. Una proposta di legge che anche il ministro per l’Irlanda del Nord, Brandon Lewis, ha definito ieri una “limitata violazione del diritto internazionale”. Dopo la minaccia di “gravi ... Leggi su ilfattoquotidiano

StefanoBornia : RT @Londra_Italia: Migranti espulsi: è scontro tra l’Home Office e gli avvocati che li difendono - Londra_Italia : Migranti espulsi: è scontro tra l’Home Office e gli avvocati che li difendono -

Ultime Notizie dalla rete : Brexit scontro Brexit, scontro Uk-Ue. Johnson presenta la proposta di legge che permette di rivedere gli accordi Il Fatto Quotidiano Gemelli diversi. La Brexit rivela che Boris si ispira a Trump ma…

Il premier Johnson sceglie la negoziazione alla Trump? Oggi il governo britannico presenta una discussa legge sulla Brexit che per ammissione dell’esecutivo stesso viola il diritto internazionale. Un ...

L’appello di Taiwan, Brexit e altre notizie interessanti

La presidente taiwanese Tsai Ing-wen ha invocato la formazione di un’alleanza di democrazie per contrastare la destabilizzazione dell’Indo-Pacifico. Perché conta: È un appello a proteggere Taiwan dall ...

Il premier Johnson sceglie la negoziazione alla Trump? Oggi il governo britannico presenta una discussa legge sulla Brexit che per ammissione dell’esecutivo stesso viola il diritto internazionale. Un ...La presidente taiwanese Tsai Ing-wen ha invocato la formazione di un’alleanza di democrazie per contrastare la destabilizzazione dell’Indo-Pacifico. Perché conta: È un appello a proteggere Taiwan dall ...