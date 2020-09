Brexit: governo Gb presenta legge che rivede intese (Di mercoledì 9 settembre 2020) ANSA, - LONDRA, 09 SET - Il governo Tory ha depositato oggi in Parlamento l'annunciato progetto di legge - contestato Ue e opposizioni britanniche - che si propone di tutelare il mercato interno ... Leggi su corrieredellosport

repubblica : Brexit, il capo del dipartimento legale del governo britannico dà le dimissioni [di ENRICO FRANCESCHINI] [aggiornam… - Agenzia_Ansa : #Brexit: governo #Gb presenta legge che rivede intese . #Johnson difende il controverso progetto alla Camera dei Co… - iconanews : Brexit: governo Gb presenta legge che rivede intese - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Brexit: governo #Gb presenta legge che rivede intese . #Johnson difende il controverso progetto alla Camera dei Comuni #… - DarioGiuffrida1 : RT @Agenzia_Ansa: #Brexit: governo #Gb presenta legge che rivede intese . #Johnson difende il controverso progetto alla Camera dei Comuni #… -

Ultime Notizie dalla rete : Brexit governo

E’ il primo rimpasto della Commissione von der Leyen, uno scoglio che ora passa nelle forche caudine parlamentari di un’aula sempre più imprevedibile. L’Irlanda ha perso il prestigioso portafoglio del ...L'ammissione del segretario di Stato britannico per l'Irlanda del Nord arriva quando sta per iniziare l'ottavo round dei negoziati per l'accordo commerciale con l'Ue Proprio nel momento in cui il Regn ...