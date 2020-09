Botox senza licenza: multa di 3'000 franchi per un medico ungherese (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si tratta di un 64enne attivo a Zurigo che oggi è stato giudicato da una Corte del locale Tribunale distrettuale Leggi su media.tio.ch

momentsofbeing_ : Effettivamente bella vera Jessica senza botox da molto che non vedavamo gente così sul trono #uominiedonne - pinkpunk83 : Ma uno come fa a non tirarsi giù tutte le madonne del calendario? Ps: ce ne fosse uno senza Botox. - Giannoulaky : @______Angelica_ Bella, simpatica, ironica,con cervello e senza Botox. Tanta roba. - martipaolucci1 : Che il botox possa aiutare a combattere la depressione mi sembra più che sensato. Avete mai provato a sorridere sen… - nienteluigi : RT @tetrabondi: Voi che ne pensate? Perché dovrebbero parlare di gravi patologie senza farle vedere? Perché se noi appariamo “siamo esibiti… -

Ultime Notizie dalla rete : Botox senza Botox senza licenza: multa di 3'000 franchi per un medico ungherese Ticinonline Jennifer Garner, selfie senza makeup su Instagram

È inutile negarlo: buona parte delle nuove leve del mondo di Hollywood ricorrono al chirurgo plastico prima dei 30 anni e già da giovanissime cedono al botox con una certa facilità. Jennifer Garner, p ...

Rinofiller: “scolpire” il naso senza chirurgia

Il bisturi non è l’unica maniera per rendere più armoniosi viso e profilo: grazie al rinofiller, un trattamento di medicina estetica che ha conosciuto un vero e proprio boom negli ultimi anni, è possi ...

È inutile negarlo: buona parte delle nuove leve del mondo di Hollywood ricorrono al chirurgo plastico prima dei 30 anni e già da giovanissime cedono al botox con una certa facilità. Jennifer Garner, p ...Il bisturi non è l’unica maniera per rendere più armoniosi viso e profilo: grazie al rinofiller, un trattamento di medicina estetica che ha conosciuto un vero e proprio boom negli ultimi anni, è possi ...