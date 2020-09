Botox senza licenza: multa di 3'000 franchi per un medico ungherese (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si tratta di un 64enne attivo a Zurigo che oggi è stato giudicato da una Corte del locale Tribunale distrettuale Leggi su media.tio.ch

ZURIGO - Il tribunale cantonale di Zurigo ha inflitto una multa di 3'000 franchi a un medico ungherese che ha iniettato botox e acido ialuronico senza l'apposita licenza professionale. In una recente ...

