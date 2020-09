Borsa Italiana, Gualtieri: l’operazione evidenzierà valore e prospettive di sviluppo (Di mercoledì 9 settembre 2020) (TeleBorsa) – Il Governo e il Ministro Gualtieri seguono “con attenzione” gli sviluppi relativi alle operazioni per l’acquisizione di MTS e del gruppo Borsa Italiana. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal MEF in cui si esplicita la posizione dell’esecutivo sulle vicende di Piazza Affari. “Ai sensi della normativa sul golden power e delle normative di settore sui mercati le offerte saranno oggetto di vaglio da parte del Governo e delle autorità di vigilanza, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività, e la tutela degli interessi pubblici sottesi a tali asset strategici”, continua la nota. Per il MEF, “Borsa Italiana può dare un contributo fondamentale nella ripartenza del Paese, ... Leggi su quifinanza

