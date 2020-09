Borsa: Centemero (Lega), ‘necessario equilibrio per garantire imparzialità’ (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 set. (Adnkronos) – “Rispetto a eventuali interpretazioni delle parole del ministro Gualtieri richiamo alla necessità di un atteggiamento neutrale ed equilibrato in un processo così delicato gestito da una società quotata”. Ad affermarlo in una nota Giulio Centemero, capogruppo della Lega in Commissione Finanze.L'articolo Borsa: Centemero (Lega), ‘necessario equilibrio per garantire imparzialità’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Replica di Marco Fumagalli, consigliere regionale del M5S Lombardia, alla lettera dell'Onorevole Centemero

Caro direttore, replico alla lettera che le ha inviato l’onorevole Centemero circa la decisione del Consiglio di Stato di unire AeB e A2A. “Il Consiglio di Stato pronunciando la carenza di legittimazi ...

