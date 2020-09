Borja Valero torna alla Fiorentina: Benassi all’Hellas Verona (Di mercoledì 9 settembre 2020) La Fiorentina attende il ritorno di Borja Valero. A centrocampo saluta Marco Benassi: andrà all’Hellas Verona Borja Valero farà ritorno alla Fiorentina dopo essersi svincolato dall’Inter al termine della passata stagione. Come riportato da Sky Sport, l’arrivo del centrocampista spagnolo libera Marco Benassi verso l’Hellas Verona. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

