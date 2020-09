Borja Valero, accordo per il ritorno alla Fiorentina. Via libera dopo la cessione di Benassi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Borja Valero, dopo aver risolto il contratto con l'Inter, è pronto a tornare a Firenze. Il calciatore spagnolo è pronto a riabbracciare la Fiorentina, come riporta Sky Sport. Il centrocampista è già stato in Toscana per 5 anni, ovvero dal 2012 al 2017, club con il quale ha realizzato anche 14 reti, dato mai più riportato dal calciatore nel corso della carriera nelle altre esperienze.Benassi VERSO VERONAcaption id="attachment 704521" align="alignnone" width="600" Benassi, Getty Images/captionIl ritorno di Borja Valero a Firenze è maturato in particolare dopo la partenza di Benassi, ormai promesso sposo del Verona di Juric. Il centrocampista cresciuto nel vivaio ... Leggi su itasportpress

