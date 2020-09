Borat 2, al termine le riprese… Di nascosto! (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sacha Baron Cohen ha terminato le riprese di Borat 2… Girato di nascosto! Una nuova provocazione dell’attore Sacha Baron Cohen (Londra, 13 ottobre 1971) è noto per le sue provocazioni e i suoi personaggi bizzarri. Dal rapper Ali G, al giornalista Brüno, al dittatore Hafez Aladeen, al giornalista kazako Borat. Proprio Borat – Studio culturale sull’America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan ha vinto un Golden Globe ed è stato candidato all’Oscar per miglior sceneggiatura non originale. Baron Cohen era stato anche pensato per interpretare Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, ma ci furono delle divergenze con la produzione. È poi giunto il momento di Borat 2, pellicola girata di nascosto. Certo, era stato avvistato vestito proprio da ... Leggi su tuttotek

