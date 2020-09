Bonus per i pagamenti con carta e bancomat, rimborsi fino a 300 euro (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il governo sta studiando un Bonus, che potrebbe arrivare fino a 300 euro annui, per chi paga con carte di credito e bancomat: come potrebbe funzionare Il governo, dopo innumerevoli misure a supporto di un paese colpito dal Covid-19, vuole ridurre il peso dell’evasione fiscale (in Italia ammonta a 109 miliardi circa). L’idea pavimentata da … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

ADeLaurentiis : Inoltre, quando sei stato Presidente della Campania, hai fatto ben poco. Mi dici che devo comprare i giocatori. Cer… - fanpage : Arriva il bonus per chi paga con carte e bancomat: rimborsi fino a 300 euro l’anno - fattoquotidiano : Domani scadono i 30 giorni per la risposta dell’Inps al ”Fatto”sui politici che hanno chiesto il bonus-partite Iva.… - dalpha423 : @MilaSpicola @BeppeSala Invece di buttare i soldi in bonus inutili, bastava dare un contributo anche di 250 euro me… - fvnzioniamo_cc : c’è anche una scena bonus per la Wally che nessuno ha detto e non entrava nella seconda parte, dopo la spillo?? -