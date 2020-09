Bonus di 300 euro per chi paga con la carta a partire dall’1 dicembre (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il governo ha deciso di incentivare gli italiani a pagare con la carta di credito o di debito con un Bonus di 300 euro: ecco a chi spetta. Già lo scorso autunno Giuseppe Conte aveva presentato l’idea del governo per contrastare il nero attraverso la concessione di Bonus a chi utilizza la carta per i … L'articolo Bonus di 300 euro per chi paga con la carta a partire dall’1 dicembre è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

fanpage : Arriva il bonus per chi paga con carte e bancomat: rimborsi fino a 300 euro l’anno - SkyTG24 : Pagamenti carte e bancomat, in arrivo bonus da dicembre: rimborsi fino a 300 euro l’anno - Corriere : Bonus (fino a 300 euro all’anno) per chi paga con carta di credito o bancomat: si parte... - HDblog : Bonus fino a 300 euro all'anno per chi paga con carte da dicembre - Grand_Battery : RT @fattoquotidiano: BONUS A CHI PAGA CON LA CARTA L'ipotesi: 300 euro per chi spende almeno 3mila senza contanti. Per il piano servono 3 m… -