Bonus bici dal 4 novembre con Spid: pubblicato il decreto attuativo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dopo rinvii e rimpalli tra il ministero dell’Ambiente e quello delle Infrastrutture e dei trasporti, il 5 settembre è finalmente stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale con le indicazioni per il Bonus mobilità, che consente di ottenere fino a 500 euro di sconto per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, monopattini elettrici e altri veicoli per la micromobilità come segway e hoverboard, o servizi individuali di mobilità condivisa (abbonamento annuale di bike sharing o affitto monopattini elettrici). Bonus bici, cosa fare dal 4 novembre Dopo 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, quindi a partire dal 4 novembre, sarà possibile registrarsi ... Leggi su quifinanza

