Bonus bancomat e carta di credito: fino a 300 euro di rimborso ogni anno (Di mercoledì 9 settembre 2020) Per chi effettua pagamenti con carte o bancomat è in arrivo il nuovo Bonus che il governo sta ancora studiando. Anche questo Bonus, in ogni caso, come la lotteria degli scontrini rientra nel piano di lotta all’evasione fiscale che il governo sta cercando di attuare. Bonus carte e bancomat Uno dei modi per contrastare efficacemente l’evasione fiscale è quello di incentivare la popolazione all’utilizzo dei pagamenti tracciabili che possono, di conseguenza, essere controllati dal Fisco. Se tutto andrà secondo le previsioni il nuovo Bonus dovrebbe diventare operativo già dal 1 dicembre 2020 e ricomprendere, quindi, già le spese di Natale. Sono previsti fino ad un massimo di 300 ... Leggi su pensioniefisco

fanpage : Arriva il bonus per chi paga con carte e bancomat: rimborsi fino a 300 euro l’anno - katun79 : Caro presidente @GiuseppeConteIT bella notizia questa: - CaninoRosita : RT @fanpage: Arriva il bonus per chi paga con carte e bancomat: rimborsi fino a 300 euro l’anno - infoiteconomia : Bonus bancomat: fino a 300 euro l’anno per chi usa pagamenti elettronici - HardwareManiaPC : Si torna a parlare di cashback. Tutti i bonus in studio dal primo dicembre -