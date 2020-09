Bonus 1000 euro e INPS: scadenza il 14 settembre, chi può ancora fare domanda? (Di mercoledì 9 settembre 2020) C’è ancora tempo per poter fare domanda per il Bonus da 1000 euro da parte dei professionisti che hanno bisogno di questa indennità realizzata per far fronte alla crisi del Covid-19 e le cui tempistiche sono state specificate nell’ormai famoso decreto di agosto. Questa mensilità è la terza per tutti i professionisti iscritti alle casse di previdenza private, ad esempio gli iscritti all’ordine degli avvocati, architetti o commercialisti. Vediamo le informazioni utili, come chi può fare richiesta (e chi no) e i requisiti necessari. Bonus 1000 euro per professionisti: scadenza a settembre e requisiti Partiamo subito con ... Leggi su pensionipertutti

