Bolzano, l’uso dei pesticidi in melicoltura finisce in tribunale: un processo a rischio boomerang (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’8 settembre si è svolta a Bolzano una importante conferenza stampa per rendere di pubblico dominio un processo davvero peculiare che inizierà il 15 p.v. presso il locale tribunale contro due attivisti, “rei” di avere denunciato il massiccio impiego di pesticidi che si fa, in particolare nei meleti, nel territorio altoatesino e i conseguenti rischi per la salute e l’ambiente. Si tratta di una causa per diffamazione intentata dall’Assessore all’agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano, Arnold Schuler, e da oltre un migliaio di agricoltori locali contro Karl Bär, dell’Umweltinstitut München (Istituto per l’Ambiente di Monaco di Baviera) e Alexander Schiebel, scrittore e cineasta austriaco autore del libro Das Wunder von Mals ... Leggi su ilfattoquotidiano

