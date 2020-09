Bologna, Mihajlovic: «Vicenda Covid-19? Sono stato sfigato, il resto è moralismo» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni dopo la positività al Covid-19: «Dopo quello che ho passato da luglio a gennaio nei sei mesi di lotta quotidiana contro la leucemia, il Covid è stato come bere un bicchiere di acqua. Anche perché Sono stato totalmente asintomatico, non mi Sono accorto di nulla. Ma questo non significa che la malattia non esista. Non faccio parte dei negazionisti». ACCUSE – «Tutte cazzate, che hanno ferito molto la mia famiglia. ... Leggi su calcionews24

