Bologna, Hickey: «Presa la decisione giusta. Su Ibra e Ronaldo…» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Aaron Hickey ha parlato del suo futuro in Serie A con la maglia del Bologna: le dichiarazioni del terzino scozzese Aaron Hickey, prossimo giocatore del Bologna, ha parlato ai microfoni della BBC del suo futuro in Serie A. IbraHIMOVIC – «Gioca sin da quando ero bambino, quindi è qualcosa di incredibile per me. Passare dai campetti della mia scuola a San Siro suona grandioso. La Serie A è uno dei campionati migliori al mondo. Giocare contro Ronaldo, Dybala, è qualcosa che mi fa impazzire, se mi verrà concessa l’opportunità». Bologna – «C’è un’atmosfera familiare, sento di aver preso la decisione giusta. Mi hanno fatto sentire a mio agio, ho avuto una bella ... Leggi su calcionews24

