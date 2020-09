Bollettino Lombardia oggi: morti, contagi e guariti di mercoledì 9 settembre (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus in Lombardia aggiornato al 9 settembre 2020. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica per la Regione Lombardia che come di consueto ha diramato il Bollettino quotidiano con nuovi contagi, morti, guariti e tamponi. oggi si registrano 218 nuovi contagi, 3 morti (ieri 2), 112 guariti, 21368 tamponi, 4 nuovi ricoveri, nessun nuovo paziente in terapia intensiva (ieri 27). Leggi su sportface

