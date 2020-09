Bollettino Coronavirus: Lombardia, Campania e Lazio guidano la classifica dei nuovi contagi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sono 1434 i nuovi contagi in Italia, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute sul Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 14 decessi, che portano il totale a 35577. Rispetto a ieri sono segnalati altri 471 guariti, nel complesso sono 211.272. Gli attualmente positivi sono 34.734, compresi i 945 registrati nelle ultime 24 ore. 95.990 i tamponi effettuati nella giornata di oggi: il totale è di 9.460.203 da inizio emergenza. Solo in Valle d’Aosta zero contagi La Valle d’Aosta è l’unica regione italiana in cui oggi non si sono registrati nuovi casi di Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono 218 in Lombardia, 203 in Campania, 175 nel Lazio, 112 in Piemonte e 110 in Emilia Romagna. Le regioni con meno ... Leggi su secoloditalia

