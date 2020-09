Bollettino Coronavirus Italia, i dati di oggi, 9 settembre. Tabella Covid in Pdf (Di mercoledì 9 settembre 2020) Bollettino sul Coronavirus in Italia , con gli aggiornamenti su casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, terapie intensive. Nei dati del Ministero della Salute anche il numero dei tamponi. ... Leggi su quotidiano

Stop temporaneo alla sperimentazione del vaccino contro il Coronavirus dopo che uno dei partecipanti ha sviluppato una reazione avversa

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus Coronavirus Toscana, bollettino del 9 settembre: 88 nuovi casi, 2 decessi LA NAZIONE Coronavirus: 4 nuovi positivi nel Casertano, 76 casi ad Aversa. Positiva anche una bimba

Aversa – 4 nuovi positivi al Coronavirus nella Provincia di Caserta, 3 dei quali nell’Agro Aversano. Il sindaco Alfonso Golia ha fatto sapere che: “abbiamo altri due positivi, mentre è stata certifica ...

Covid, boom di positivi: 143 casi in Puglia, 3 in provincia di Lecce. A Specchia mamma e figlio positivi

PUGLIA – Oggi, martedì 8 settembre 2020, sono stati registrati 3.590 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono emersi 143 casi positivi: 74 in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindisi; ...

