Bollettino Coronavirus del 9 Settembre 2020 (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 9 Settembre è +0,51% (ieri +0,49%) con 281.583 contagiati totali, 211.272 dimissioni/guarigioni (+471) e 35.577 deceduti (+14); 34.734 infezioni in corso (+945). Elaborati 95.990 tamponi (ieri 92.403) con 1.434 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,49% (ieri 1,48%). Attualmente ricoverati con sintomi 1.778 (+18); terapie intensive +7 (150). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 218; Campania 203; Lazio 175; Piemonte 112; Emilia Romagna 110; Puglia 97; Veneto 91; Toscana 88; Sicilia 77; Friuli 54; Liguria 51; Sardegna 47. In Lombardia curva +0,21% (ieri +0,26%) con 21.368 tamponi (ieri 20.781) e 218 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,02% (ieri 1,30%); 102.303 contagiati totali; ricoverati +4 (252); terapie intensive stabili (27); 3 decessi (16.891). Un rapido punto a livello internazionale: da inizio emergenza ... Leggi su sbircialanotizia

SkyTG24 : ?? Stop temporaneo alla sperimentazione del vaccino contro il #Coronavirus dopo che uno dei partecipanti ha sviluppa… - SkyTG24 : Coronavirus Italia, il bollettino del 9 settembre: 1.434 nuovi casi - Corriere : In Italia: 1434 nuovi casi e 14 morti. Quasi 96mila tamponi - Virus1979C : Coronavirus, il bollettino di oggi: 1434 positivi e 14 morti. - palermomaniait : Coronavirus, bollettino del 9 settembre: in Sicilia 77 in nuovi casi - -