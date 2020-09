Bollettino coronavirus 9 settembre, nuove diagnosi in leggera crescita (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Bollettino del 9 settembre sull’epidemia di coronavirus in Italia segna una leggera crescita dei casi. Nuovo Bollettino sull’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia. Sembra che le nuove diagnosi in un giorno siano in leggera crescita. Infatti secondo i dati del Ministero della Salute, aggiornati al 9 settembre, i nuovi contagi sono 1.434 in 24 ore. I decessi purtroppo sono ancora 14, mentre i pazienti guariti sono 471. Il numero di tamponi torna a salire, con un totale di 95.990 esami diagnostici in un giorno. Salgono ancora anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che ora sono 150 in tutta Italia. I pazienti ricoverati, sia in reparto che in ... Leggi su bloglive

