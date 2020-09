Bollettino Coronavirus: 1.434 nuovi contagi e 14 decessi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sono 1.434 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore, e 14 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.577. È quanto si legge nel Bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 95.990 tamponi, per un totale di 9.460.203 da inizio emergenza. Il totale dei dimessi/guariti è di 211.272 (+471), mentre il totale degli attuali positivi è di 34.734 (+945). Attualmente sono 1.778 i ricoverati con sintomi, di questi 150 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 32.806 persone. Le regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, sono la Lombardia (218), la Campania (203), poi Lazio (175), Piemonte (112) ed ... Leggi su iltempo

