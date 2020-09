Bmw sceglie il tennis. E’ Official Sponsor degli Internazionali BNL d’Italia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Gli Internazionali d’Italia BNL di tennis hanno un nuovo Sponsor: Bmw. I modelli della casa bavarese saranno infatti le auto ufficiali, nonché partner di tutte le attività, del grande torneo che prenderà il via nella capitale il prossimo 14 settembre. La partnership tra la FIT (Federazione Italiana tennis) e l’azienda tedesca era cominciata nel marzo scorso, con la fornitura di vetture ufficiali alla squadra italiana in occasione degli incontri di qualificazione alla Davis Cup by Rakuten. E continuerà anche sotto altre forme: FIT e BMW hanno infatti siglato un accordo che non guarda solo ai grandi eventi di cui la Federazione Italiana tennis è detentrice di diritti oppure organizzatrice, ma anche all’attività di base. La casa ... Leggi su ilfattoquotidiano

