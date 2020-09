Bimbo adotta un cane nato con la sua stessa malformazione al labbro: “È stato subito amore" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un piccolo amico a quattro zampe che condivide il suo stesso problema e che lo aiuterà a crescere: è questa la storia Bentley, bambino americano di due anni nato con palatoschisi, patologia meglio conosciuta come labbro leporino. Il piccolo ha già subito diversi interventi per correggere il problema, che gli impediva di mangiare e respirare correttamente. Poi l’incontro con il cucciolo che, affetto dalla stessa condizione, è già diventato il suo migliore amico: “Si sono innamorati all’istante”, fanno sapere i volontari del rifugio che accoglieva il cagnolino.Quando i genitori di Bentley hanno saputo della presenza del cucciolo presso il rifugio Jackson County Animal Shelter, in Michigan, hanno subito pensato che sarebbe stato il ... Leggi su huffingtonpost

