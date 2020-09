Bielorussia, scomparsa Maria Kolesnikova: “Hanno rapito la nostra leader, ma noi non ci fermiamo” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Bielorussia, scomparsa Maria Kolesnikova. Intervista a Matsvey Bialiai, membro del Consiglio di coordinamento dell’opposizione bielorussa, dopo il rapimento di Maria Kolesnikova: “Lei è la nostra leader, stavamo fondando assieme il primo partito di opposizione a Lukashenko. Tantissimi manifestanti sono scomparsi improvvisamente, alcuni sono morti. Putin? Non deve interferire nei nostri affari, non vogliamo essere annessi alla Russia”. Matsvey Bialiai è membro del Consiglio di coordinamento dell’opposizione bielorussa, nonché il coordinatore del gruppo di iniziativa per la nomina presidenziale. Insieme a Svetlana Tikhanovskaya, Maria Kolesnikova e Veronika Tsepkalova è ... Leggi su limemagazine.eu

HuffPostItalia : Bielorussia, scomparsa la leader dell'opposizione Maria Kolesnikova - SkyTG24 : Bielorussia, scomparsa la leader dell'opposizione Maria Kolesnikova - Agenzia_Ansa : In #Bielorussia scomparsa un'altra dissidente #ANSA - VoceAmicaItalia : #Bielorussia, uomini mascherati fermano un altro oppositore - - 1205fiorella : RT @Adnkronos: #Bielorussia, scomparsa un'altra collaboratrice di #Tikhanovskaya -