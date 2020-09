Bielorussia, la leader dell’opposizione Maria Kolesnikova è detenuta in un carcere di Minsk (Di mercoledì 9 settembre 2020) Due giorni fa il rapimento, poi la notizia della sua detenzione al confine ucraino. Maria Kolesnikova, una delle figure chiave dell’opposizione bielorussa, è stata arrestata e si trova nel carcere di Volodarka, a Minsk. A confermare la notizia è stato il padre: «Maria è stata arrestata», ha detto Alexander Kolesnikov, spiegando di essere stato contattato dal capo del gruppo investigativo del Comitato investigativo bielorusso. Ex direttrice della campagna elettorale di Valery Tsepkalo, ex ambasciatore Usa a cui era stata negata la candidatura alle elezioni presidenziali, Kolesnikova era stata portata al confine ucraino insieme ad altri due membri dell’opposizione. Ma dopo essersi opposta all’espulsione dal Paese e aver strappato ... Leggi su open.online

